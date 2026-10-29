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جناح اسپتال میں 2ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ درج

  • کراچی
جناح اسپتال میں 2ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ درج

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صدر پولیس نے جناح اسپتال میں 2 ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ اسپتال کے چوکیدار کی مدعیت میں نامزد سمیت دیگر نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کرلیا۔

نجی ٹی وی کے مطابق صدر پولیس نے جناح اسپتال میں 2 ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنانے کا مقدمہ اسپتال کے چوکیدار کی مدعیت میں پرائیویٹ ایمبولینس کے نامزد ڈرائیور سمیت دیگر نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کرلیا۔ایف آئی آر میں جان سے مارنے کی دھمکی اور ہنگامہ آرائی سمیت دیگر دفعات کو شامل کیا گیا ہے ۔ جناح اسپتال کے 2 ڈاکٹروں آغا امین اور ولید پارس پر تشدد کا واقعہ 25 اکتوبر کی شب پیش آیا تھا۔

 

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