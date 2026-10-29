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سائٹ ایریا کی کمپنی میں آتشزدگی

  • کراچی
سائٹ ایریا کی کمپنی میں آتشزدگی

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سائٹ ایریا کی ایک کمپنی میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا، کولنگ کا عمل جاری ہے

۔فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ فارما کمپنی کے ویئر ہاؤس میں آگ لگی، جسے بجھانے کیلئے فائر  طبریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے حصہ لیا۔واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا تھا کہ کرش پلانٹ ون اور ٹو ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کردی گئی، آگ پر مکمل قابو پانے تک واٹر ٹینکرز کی فراہمی جاری رہے گی۔

 

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