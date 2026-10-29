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ٹنڈوآدم :مسلح افراد بیوپاریوں سے 18 لاکھ روپے لوٹ کر فرار

  • کراچی
ٹنڈوآدم :مسلح افراد بیوپاریوں سے 18 لاکھ روپے لوٹ کر فرار

ٹنڈوآدم (نمائندہ دنیا) ٹنڈوآدم تارا باغ کے قریب 8 نامعلوم مسلح افراد نے جانوروں کی خریداری کے لئے جانے والے گوشت مارکیٹ کے تاجر کلیم قریشی،منورقریشی، وکی قریشی، حسن قریشی، جاوید ملک، اشرف خاصخیلی اور حسنین قریشی کو اسلحہ کے زور پر 18 لاکھ روپے سے زائد رقم اور 3موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ واقعہ سے متعلق پولیس کو آگاہ کردیا گیا ، جس کا مقدمہ درج نہیں ہوسکا تھا۔

ٹنڈوآدم تارا باغ کے قریب 8 نامعلوم مسلح افراد نے جانوروں کی خریداری کے لئے جانے والے گوشت مارکیٹ کے تاجر کلیم قریشی،منورقریشی، وکی قریشی، حسن قریشی، جاوید ملک، اشرف خاصخیلی اور حسنین قریشی کو اسلحہ کے زور پر 18 لاکھ روپے سے زائد رقم اور 3موبائل فون چھین کر فرار ہوگئے ۔ واقعہ سے متعلق پولیس کو آگاہ کردیا گیا ، جس کا مقدمہ درج نہیں ہوسکا تھا۔

 

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