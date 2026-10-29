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اقرارالحسن کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ

  • کراچی
اقرارالحسن کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی نے سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد پوسٹ کرنے کے مقدمے میں عوام راج پارٹی کے سربراہ اقرار الحسن کی درخواست ضمانت پر وکیل صفائی اور پراسیکیوشن کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کرلیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے اقرار الحسن کی درخواست ضمانت مسترد کردی تھی، جسے ان کے وکیل نے سیشن عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ وکیل صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواست پر فیصلہ کرتے ہوئے اہم حقائق کو نظر انداز کیا۔ اقرار الحسن پر سائبر دہشت گردی کا الزام عائد کیا گیا ہے ، تاہم این سی سی آئی اے نے مبینہ قابل اعتراض مواد کی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ 

 

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