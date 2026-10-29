صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیراخلاقی اینیمیٹڈ ویڈیوز فروخت کرنے کے ملزمان کا عدالتی ریمانڈ

  • کراچی
غیراخلاقی اینیمیٹڈ ویڈیوز فروخت کرنے کے ملزمان کا عدالتی ریمانڈ

کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے غیر اخلاقی اینیمیٹڈ ویڈیوز بنا کر بیرون ملک فروخت کرنے کے مقدمے میں گرفتار 12 ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا

 تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت تک تفتیش مکمل کرکے چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ این سی سی آئی اے نے ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمان کو گلستان جوہر کے رابعہ سٹی فلیٹس سے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ غیر اخلاقی اینیمیشنز تیار کرکے امریکا اور جرمنی میں کلائنٹس کو فروخت کرتے تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جنڈیالہ ڈھاب والا میں ایک کروڑ سے ترقیاتی کام شروع

سیالکوٹ :امن چوک میں غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کارروائی

ندیم اختر ملہی کی قیادت میں وفد کا دورہ رضیہ خورشید ڈائیگناسٹک سنٹر

مریم نوار خواتین کواعلیٰ مقام دلانے کیلئے کوشاں :سائرہ تارڑ

احمد نگرچٹھہ کے قریب پٹھانکے روڈ پر ڈمپنگ پوائنٹ بن گیا

چھاتی کے کینسر سے اموات میں پا کستان سر فہرست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن