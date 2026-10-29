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تیسرے عالمی ثقافتی میلے کا آج سے آغاز

  • کراچی
تیسرے عالمی ثقافتی میلے کا آج سے آغاز

کراچی(اسٹاف رپورٹر) آرٹس کونسل کے زیرِ اہتمام تیسرے ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز جمعرات (آج )کو ہوگا، جس کے سلسلے میں مختلف ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا،

ورلڈ کلچر فیسٹیول کے حوالے سے شام 5بجے پریس کانفرنس کا انعقاد آڈیٹوریم I میں ہوگا جس میں صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ بریفنگ دیں گے ، پریس کانفرنس میں بین الاقوامی آرٹسٹ بھی شریک ہوں گے جبکہ شام 6 بجے کی جانب سے ڈانس ورکشاپ کا انعقاد اسٹوڈیو II میں کیا جائے گا۔ 7 بجے شام اسٹوڈیو II، تیسری منزل پر ڈانس میٹ اپ میں اور فرانس کے ہپ ہاپ ڈانس گروپ کی پرفارمنس پیش کی جائے گی، جس میں شائقین کو بین الاقوامی رقص کے منفرد انداز دیکھنے کا موقع ملے گا، رات 9 بجے جان ایلیاء لان میں معروف قوال حمزہ اکرم قوال اینڈ برادرز اپنی آواز کا جادو جگائیں گے ۔

 

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