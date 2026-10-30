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محراب پور:تاجر سے ڈھائی لاکھ روپے چھین لئے گئے

  • کراچی
محراب پور:تاجر سے ڈھائی لاکھ روپے چھین لئے گئے

محراب پور(نمائندہ دنیا)کوٹ لالو تھانے کی حدود حاجی جاوید شاہ رابطہ سڑک (لنک روڈ) پر گاؤں بلوچ خان چانگ کے پاس رہزن اسلحے کے زور پر تاجر سراج احمد خاصخیلی سے 2 لاکھ 50 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر بآسانی فرار ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق مبینہ ڈکیتی واردات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔

کوٹ لالو تھانے کی حدود حاجی جاوید شاہ رابطہ سڑک (لنک روڈ) پر گاؤں بلوچ خان چانگ کے پاس رہزن اسلحے کے زور پر تاجر سراج احمد خاصخیلی سے 2 لاکھ 50 ہزار روپے اور موبائل فون چھین کر بآسانی فرار ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق مبینہ ڈکیتی واردات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔

 

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