فرنیچر ٹریڈ شوکاافتتاح
کراچی (آئی این پی)کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان فرسٹ فرنیچر ٹریڈ شو کے دوسرے ایڈیشن علامہ اقبال کا شاندار افتتاح ہوگیا۔ نمائش یکم نومبر تک جاری رہے گی جس میں معروف کمپنیاں اور مینوفیکچررز اپنی مصنوعات پیش کر رہے ہیں۔
کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان فرسٹ فرنیچر ٹریڈ شو کے دوسرے ایڈیشن علامہ اقبال کا شاندار افتتاح ہوگیا۔ نمائش یکم نومبر تک جاری رہے گی جس میں معروف کمپنیاں اور مینوفیکچررز اپنی مصنوعات پیش کر رہے ہیں۔
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