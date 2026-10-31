لائن کی مرمت مکمل
کراچی (آئی این پی)نارتھ ناظم آباد میں 48 انچ قطر کی چائنا مین پانی کی لائن میں ہونے والی لیکیج کی مرمت کا کام مکمل کرلیا گیا۔ ترجمان کے مطابق واٹر کارپوریشن پانی کی بہتر فراہمی یقینی بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔
نارتھ ناظم آباد میں 48 انچ قطر کی چائنا مین پانی کی لائن میں ہونے والی لیکیج کی مرمت کا کام مکمل کرلیا گیا۔ ترجمان کے مطابق واٹر کارپوریشن پانی کی بہتر فراہمی یقینی بنانے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔
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