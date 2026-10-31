ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر )سپر ہائی وے پنجاب بس اڈہ کے قریب پولیس اور ڈاکوں کے درمیان ہونے والے مبینہ مقابلے میں جمیل نامی ڈاکو کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
سپر ہائی وے پنجاب بس اڈہ کے قریب پولیس اور ڈاکوں کے درمیان ہونے والے مبینہ مقابلے میں جمیل نامی ڈاکو کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جبکہ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔
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