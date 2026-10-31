صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:این ایف ای فیزٹو کے تحت طلبہ میں ٹیبلٹس تقسیم

  • کراچی
میرپور خاص:این ایف ای فیزٹو کے تحت طلبہ میں ٹیبلٹس تقسیم

ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت ہے ، ہمدم فاؤنڈیشن

میرپور خاص (بیورو رپورٹ )تفصیلات کے مطابق میرپورخاص ہمدم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پریس کلب میں این ایف ای فیز ٹو کے تحت ‘‘انٹر دی ڈیجیٹل ورلڈ’’ کے عنوان سے ٹیبلٹس تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں غیر رسمی تعلیمی پروگرام سے وابستہ طلبہ میں ڈیجیٹل تعلیم کے فروغ کیلئے ٹیبلٹس فراہم کیے گئے ، یہ ٹیبلٹس جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی (جائیکا) اور ڈائریکٹوریٹ آف لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن حکومت سندھ کی جانب سے عطیہ کیے گئے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد غیر رسمی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو جدید ڈیجیٹل سہولیات سے آراستہ کرنا اور انہیں دورِ حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے ۔ اس پروگرام کا نعرہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ ہے۔

اس موقع پر مقررین نے خطاب میں کہا جائیکا اور محکمہ خواندگی و غیر رسمی تعلیم حکومت سندھ کی جانب سے طلبہ کو ڈیجیٹل دنیا سے متعارف کرانے کا اقدام صوبے میں تعلیم کے فروغ اور جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے طلبہ میں ٹیبلٹس کی تقسیم سے نہ صرف ان کی ڈیجیٹل خواندگی میں اضافہ ہوگا، بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھنے اور اپنی تعلیمی صلاحیتیں بہتر بنانے کے مواقع بھی میسر آئیں گے ۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیم اور ٹیکنالوجی کا امتزاج معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے ۔ این ایف ای فیز ٹو جیسے پروگرام خواندگی کے فروغ کے ساتھ طلبہ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولٹری فارمز کیسز ماحولیاتی رپورٹ سے مشروط

اے سی کا کمپری ہنسو سکول میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی :ریٹائرڈ افسر و ملازمین کی سالانہ تقریب کا فیصلہ

لائن مین گریڈ فرسٹ کے عہدے پر ترقی کے نتائج جاری

ایل پی جی قیمتوں میں من مانا اضافہ، 650 روپے کلو فروخت

خواتین اور بیٹیوں پر مبینہ تشدد، چار ملزمان کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن