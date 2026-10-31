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سانگھڑ:پولیس مقابلوں میں 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • کراچی
سانگھڑ:پولیس مقابلوں میں 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار

سانگھڑ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)بی سیکشن ٹنڈوآدم اور جھول تھانوں کی حدود میں پولیس مقابلوں کے دوران چوریوں اور موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزمان شاہد علی ملوکھانی اور شہزاد خاصخیلی زخمی حالت میں گرفتار کرلئے گئے۔۔۔

بی سیکشن ٹنڈوآدم اور جھول تھانوں کی حدود میں پولیس مقابلوں کے دوران چوریوں اور موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزمان شاہد علی ملوکھانی اور شہزاد خاصخیلی زخمی حالت میں گرفتار کرلئے گئے۔ ملزمان کے پاس سے ایک بگ ماؤزر، مسروقہ موٹر سائیکل اور ایک پستول برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ہیں۔

 

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