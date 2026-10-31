نوجوانوں کے ہاتھوں میں منشیات نہیں، قلم دیکھنا چاہتے ہیں، جمیل ضیاء
کراچی (آئی این پی)پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما و ٹاؤن چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے کہا ہے کہ۔۔۔
نوجوان نسل کو جدید آئی ٹی کی تعلیم اور ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ۔ ہماری اولین ترجیح نوجوانوں کو منشیات، گٹکا، ماوا، آئس اور جوئے جیسی لعنتوں سے بچا کر تعلیم، ٹیکنالوجی اور مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے۔
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