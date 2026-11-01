صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملیر اور کورنگی میں گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 10 گرفتار

  • کراچی
ملیر اور کورنگی میں گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف کارروائیاں، 10 گرفتار

کراچی (این این آئی)ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فرخ علی کے احکامات پر ضلع ملیر اور کورنگی کی حدود میں متعلقہ علاقہ پولیس کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے گٹکا ماوا کی خرید و فروخت میں ملوث 10 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔

 پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کردی ہے ۔پولیس کے مطابق تھانہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں کارروائی کے دوران سنجو ولد جگسی اور غلام شبیر ولد ایاز کو گرفتار کرکے گٹکا ماوا کی 110 پڑیاں، 850 روپے نقدی اور ایک موبائل فون برآمد کیا گیا۔ تھانہ شاہ فیصل کالونی کی حدود میں کارروائی کے دوران محمد بلال ولد محمود کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے گٹکا ماوا کی 180 پڑیاں، 440 روپے نقدی اور 70 سی سی سیاہ رنگ کی موٹر سائیکل برآمدکرلی ۔ضلع ملیر کے تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود میں کارروائی کے دوران بابر ولد نور محمد، اسد خان ولد وزیر محمد اور شاہزیب ولد غلام محمد کو گرفتار کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل