صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نالے سے ملنے والی بچی کی لاش کی ڈی این اے سے شناخت

  • کراچی
نالے سے ملنے والی بچی کی لاش کی ڈی این اے سے شناخت

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)قائد آباد نالے سے 19 اگست کوملنے والی 6 سال کی بچی کی لاش کی شناخت کئی ہفتوں بعد ڈی این اے کی مدد سے کرلی گئی۔

میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کے شواہد نہیں ملے ہیں جبکہ ایک مشتبہ شخص کو پولیس نے حراست میں بھی لیا ہے ۔ 13 اگست کو مجید کالونی میں گھر کے باہر سے لاپتہ ہونے والی بچی کی لاش کی شناخت 6 سالہ گلا لئی سے کر لی گئی۔ 19 اگست کو مہران ہائی وے کے قریب نالے سے بوری بند برہنہ بچی کی لاش ملی تھی جو ناقابل شناخت تھی۔ پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کیلئے جناح اسپتال منتقل کی اور ڈی این اے بھی لیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل