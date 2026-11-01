صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:12ربیع الاول جلوس میں متنازع نعرے ، 3ملزمان کی ضمانت

  • کراچی
حیدر آباد:12ربیع الاول جلوس میں متنازع نعرے ، 3ملزمان کی ضمانت

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)انسداد دہشت گردی عدالت (اے ٹی سی) نمبر 1میں بارہ ربیعالول کے موقع پر جشنِ عیدِ میلادالنبی ﷺ کے جلوس میں مبینہ طور پر متنازع نعرے لگانے کے مقدمے میں گرفتار تین ملزمان سید اویس، گل زیب اور سید حسن عباس کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔

عدالت میں ملزمان کی جانب سے پیش وکلا شکیل احمد زئی، دانش شیخ اور عمران آرائیں کے دلائل سننے کے بعد جج نے ملزمان کی ضمانتیں فی کس ایک لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے کے عوض منظور کرنے کا حکم صادر کیا۔ یاد رہے کہ اس مقدمے کا اندراج تھانہ بی سیکشن میں ایف آئی آر نمبر 195/2826 کے تحت عمل میں لایا گیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مولانا… اقتدار کے بغیر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل کاکڑ نے عزت کیسے کمائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مفاہمت اور پارلیمانی سیاست
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسرائیلی الیکشن‘ کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
گڈ گورننس اور غذائی تحفظ کا مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل