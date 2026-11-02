صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اصلاحات ناگزیر ، اسلم فاروقی

  • کراچی
چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اصلاحات ناگزیر ، اسلم فاروقی

کراچی(این این آئی)قومی سماجی کونسل (ایم کیو ایس سی) پاکستان کے چیئرمین محمد اسلم خان فاروقی نے کہا ہے کہ موجودہ قومی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے روایتی اقدامات کافی نہیں، بلکہ عوامی فلاح و بہبود اور ملکی استحکام کے لیے فوری طور پر انقلابی اصلاحات کا آغاز ناگزیر ہے۔

کراچی پریس کلب کے سامنے ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت عوام شدید معاشی اور سماجی دباؤ کا شکار ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی، اشیائے خورونوش، بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عام شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کردیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ صنعتی سرگرمیوں میں سست روی اور کاروباری مواقع محدود ہونے کے باعث لاکھوں پڑھے لکھے نوجوان روزگار سے محروم ہیں، جبکہ ناقص گورننس بھی عوامی مایوسی میں اضافے کا سبب بن رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت، اپوزیشن اور تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی اور سیاسی مفادات کے بجائے عوامی مفاد کو ترجیح دیں۔ ان کے بقول ذاتی مفادات پر مبنی سیاست نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کارروائیاں، 5000 گرفتار

سموگ کا راج، شہریوں کا سانس لینا دشوار، محکمہ ماحولیات اور انتظامیہ خاموش تماشائی

نہری پانی چوری، بڑے مگرمچھوں کیخلاف کارروائی کا حکم

ڈی سی کیپٹن (ر) عبدالرحمن کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ کا دورہ، مریضوں کی عیادت

عوامی مسائل کا فوری اور میرٹ پر حل ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ،عائشہ رضوان

کون بنے گا ایک دن کا کمشنر؟’’ مقابلے کیلئے 232 طلبہ کا ٹیسٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر