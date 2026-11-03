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جاپانی ماہرین کا دورہ

  • کراچی
جاپانی ماہرین کا دورہ

کراچی (این این آئی)جاپانی ماہرین کے دو رکنی وفد نے پیر کو آئی سی سی بی ایس، جامعہ کراچی کا دورہ کیا، جس کا مقصد پاکستان میں ترقیاتی سرمایہ کاری اور معاونت کے لیے موزوں شعبوں کی نشاندہی کرنا تھا۔

جاپانی ماہرین کے دو رکنی وفد نے پیر کو آئی سی سی بی ایس، جامعہ کراچی کا دورہ کیا، جس کا مقصد پاکستان میں ترقیاتی سرمایہ کاری اور معاونت کے لیے موزوں شعبوں کی نشاندہی کرنا تھا۔

 

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