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روہڑی:ڈی ایس کاروہڑی تا خانپور ریلوے سیکشن کا تفصیلی معائنہ

  • کراچی
روہڑی:ڈی ایس کاروہڑی تا خانپور ریلوے سیکشن کا تفصیلی معائنہ

روہڑی(نمائندہ دنیا)مسافروں کی جان و مال کے تحفظ، ریلوے ٹریک اور سگنل سسٹم کی بہتری کیلئے ڈی ایس نے ۔۔

روہڑی تا خانپور سیکشن کا تفصیلی معائنہ کیا، انہوں نے ریلوے افسران کو حفاظتی اقدامات تیز،کمزور مقامات کی نشاندہی،بروقت مرمت اور محفوظ ٹرین آپریشن یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریک کی مسلسل نگرانی،تکنیکی جانچ،کمزور مقامات کی بروقت مرمت اور افسران کی عملی نگرانی وقت کی اہم ضرورت ہے۔

 

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