صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوڈیرو:کراچی میں اساتذہ پر لاٹھی چارج، شیلنگ کے خلاف ریلی

  • کراچی
نوڈیرو:کراچی میں اساتذہ پر لاٹھی چارج، شیلنگ کے خلاف ریلی

نوڈیرو (نمائندہ دنیا)کراچی میں مطالبات کی منظوری کیلئے احتجاج کرنے والے پرائمری اساتذہ پر پولیس کے لاٹھی چارج اور ۔۔

شیلنگ کے خلاف پ ٹ الف لاڑکانہ کی اپیل پر تحصیل رتوڈیرو اور نوڈیرو کے اساتذہ نے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ٹو نوڈیرو سے پریس کلب تک ریلی نکالی، اس موقع پر رہنماؤں نے کہا کہ کراچی میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں پُرامن احتجاج پراساتذہ پر لاٹھی چارج اور شیلنگ قابلِ مذمت ہے ۔ اساتذہ بچوں کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری، وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ودیگرسے مطالبہ کیا کہ اساتذہ کے تمام مطالبات فوری منظور کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ایمرجنسی کی خستہ حالی کا نوٹس، انتظامیہ متحرک

زکریا یونیورسٹی اکائونٹس آفس میں مبینہ بدانتظامی ، مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف

نعیم اختربھابھہ اور بلال اکبربھٹی کی سپیکر ملک احمد خان سے ملاقات

اسسٹنٹ کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال اور تحصیل آفس کا دورہ

بوریوالاجامعة اسلامیہ سلفیہ کے زیر اہتمام اہلحدیث کانفرنس

غذائی ضروریات اور صحت مند خوراک سے متعلق آگاہی سیمینار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بربریت،سکردو سے ملتان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افراد کے ہاتھوں…
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ: مڈٹرم انتخابات کے بعد…(1)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
جاوید حفیظ
افسران اور دہری شہریت
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
مٹی کی چادر اوڑھے نگینے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم، سائنس اور امن و امان
امیر حمزہ