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ڈگری کے قریب حادثے کا زخمی اے ایس آئی چل بسا

  • کراچی
ڈگری کے قریب حادثے کا زخمی اے ایس آئی چل بسا

میرپورخاص(بیورو رپورٹ)ڈگری کے قریب المناک حادثے میں شدید زخمی ہونے والا اینٹی انکروچمنٹ سیل میرپورخاص کا اے ایس آئی و بھیل کالونی میرواہ گورچانی کا رہائشی اجیت کمار بھیل ڈیڑھ ماہ تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد گزشتہ روز کراچی کے شہید بینظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں انتقال کر گیا۔ میت آبائی علاقے میں منتقل کردی گئی۔

ڈگری کے قریب المناک حادثے میں شدید زخمی ہونے والا اینٹی انکروچمنٹ سیل میرپورخاص کا اے ایس آئی و بھیل کالونی میرواہ گورچانی کا رہائشی اجیت کمار بھیل ڈیڑھ ماہ تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد گزشتہ روز کراچی کے شہید بینظیر بھٹو ٹراما سینٹر میں انتقال کر گیا۔ میت آبائی علاقے میں منتقل کردی گئی۔

 

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