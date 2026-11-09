صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھرپارکر سمیت سندھ بھر میں ہندو کمیونٹی نے دیوالی کا تہوار منایا

  • کراچی
تھرپارکر سمیت سندھ بھر میں ہندو کمیونٹی نے دیوالی کا تہوار منایا

تھرپارکر (نامہ نگار)تھرپارکر سمیت سندھ بھر میں ہندو کمیونٹی نے مذہبی تہوار دیوالی منایا، مختلف شہروں میں مندروں اور گھروں کو برقی قمقموں، رنگ برنگی روشنیوں، پھولوں اور دیپ مالاؤں سے سجا دیا گیا۔۔۔

 جبکہ ہندو کمیونٹی کی جانب سے گھروں اور مندروں میں خصوصی عبادات اور پوجا پاٹ کا اہتمام کیا گیا۔دیوالی ہندو مذہب کا اہم ترین تہوار ہے ، جو برائی پر اچھائی اور اندھیروں پر روشنی کی فتح کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے ۔ مذہبی عقیدے کے مطابق یہ تہوار بھگوان رام کی چودہ سالہ بن باس کے بعد ایودھیا واپسی کی خوشی میں منایا جاتا ہے ۔ اس موقع پر گھروں کی خصوصی صفائی، رنگولی کی سجاوٹ، دیوی لکشمی اور بھگوان گنیش کی پوجا کے ساتھ دیے جلائے جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پلاٹس میں کوڑا، ملبہ پھینکنے والوں کیخلاف ایکشن

ڈپٹی کمشنر کا گرین بیلٹس کی بحالی اور سڑکوں کی مرمت کا حکم

تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ میں آن سکرین مارکنگ نظام کا تاریخی آغاز

مسائل کاحل نظام مصطفیؐ کے نٖفاذ میں ہے :پیرمحمداجمل رضاقادری

طالبعلم پر معلم کے مبینہ تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پرڈی پی او گجرات کا فوری نوٹس

جی ٹی روڈ پر تیز رفتاری نے ایک اور قیمتی جان لے لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر