ڈیفنس میں اے پی سیز کی پریڈ، کمپنی منیجر سمیت 2گرفتار
وائرل ویڈیو سے خوف و ہراس پھیلانے پر مقدمہ درج، 6 افراد نامزدلینڈ کروزرضبط، ویڈیو شواہد بھی محفوظ ،نامزد ملزمان کی تلاش جاری
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک )شہر قائد کے علاقے ڈیفنس میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مشابہت رکھنے والی بکتر بند گاڑیوں کی پریڈ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے معاملے پر ساؤتھ زون پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اے پی سیز فراہم کرنے والی کمپنی کے منیجر سمیت دو ملزمان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔ترجمان ساؤتھ زون پولیس کے مطابق چند ہفتے قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ڈی ایچ اے کے علاقے میں اے پی سیز کی پریڈ دکھائی گئی تھی، ویڈیو کے باعث شہریوں میں سنسنی، خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا تاثر پیدا ہوا تھا۔پولیس نے بتایا کہ واقعے کا مقدمہ ساحل تھانے میں درج کیا گیا ہے۔
جس میں 44 Extreme کے مالک، ایس اینڈ ٹیک آرمڈ کے منیجر سمیت 6 افراد کو نامزد کیا گیا ہے اور مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 420، 170، 171، 268 اور 290 شامل کی گئی ہیں۔پولیس نے کارروائی کے دوران ایک لینڈ کروزر گاڑی بھی قبضے میں لے لی اور واقعے سے متعلق ویڈیو شواہد محفوظ کرلیے گئے ہیں، دیگر نامزد ملزمان اور گاڑیوں کے مالکان کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی جاری ہے ۔ترجمان ساؤتھ زون پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اسلحہ کی نمائش اور وی آئی پی ڈالہ کلچر کے سخت خلاف ہے ، شہریوں سے اپیل ہے کہ قانون کی پاسداری کریں اور ایسی غیر قانونی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔
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