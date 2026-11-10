صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قوموں کی ترقی کے لیے مثبت سوچ ضروری ہے ، ایاز میمن

  • کراچی
قوموں کی ترقی کے لیے مثبت سوچ ضروری ہے ، ایاز میمن

کراچی(این این آئی)کراچی تاجر الائنس کے چیئرمین ایاز میمن موتی والا نے یومِ اقبال اور دیوالی کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ۔۔۔

قوموں کی ترقی صرف بلند عمارتوں، بڑی شاہراہوں اور معاشی منصوبوں سے ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے مثبت سوچ، مضبوط کردار اور ہر طبقے کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا ضروری ہے ۔انہوں نے کہا کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اقبال کے افکار کو محض تقریبات اور تقاریر تک محدود رکھنے کے بجائے عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے ۔ایاز میمن موتی والا کا کہنا تھا کہ دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کی خوشیوں میں شریک ہونا ہماری معاشرتی روایت اور باہمی خیرسگالی کا خوبصورت اظہار ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی،لکڑی چوری کے بعد سرکاری پٹرول بھی خوردبرد

سی ایس ایس 2027 ،تحریری امتحان کیلئے درخواستیں طلب

پٹرولیم قیمتیں پندرہ روزہ یا ماہانہ مقرر کی جائیں، پمپ مالکان

زمیندار کا خاتون اور کمسن بچے پر تشدد، مقدمہ درج

گگومنڈی : گیارہ سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش

کوٹ ادو،3 ملزم گرفتار چرس، دیسی شراب برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد