صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی سروس رولز میں ترامیم تعصب کا تسلسل ، میری پہچان پاکستان

  • کراچی
بلدیاتی سروس رولز میں ترامیم تعصب کا تسلسل ، میری پہچان پاکستان

کراچی(این این آئی) میری پہچان پاکستان کی مرکزی کمیٹی کے انچارج نہال احمد صدیقی، جوائنٹ انچارج فاروق ملک اوردیگر نے۔۔۔

 سندھ لوکل گورنمنٹ سروس رولز میں حالیہ ترامیم اور بلدیاتی افسران کی ترقیوں و تعیناتیوں کے نئے طریقہ کار پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے تعصب کا تسلسل قرار دیا اورکہا ہے کہ سندھ حکومت کی پالیسیاں مقامی افسران اور ملازمین میں احساسِ محرومی پیدا کر سکتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

مرغی ،انڈے، چھوٹا، بڑا گوشت مہنگے، شہری پریشان

آئی جی کی علامہ اقبالؒ کے یوم پیدائش پرمزار پر سلامی پیش

جامعہ پنجاب سال بھر علامہ اقبالؒ کی سالگرہ تقریبات منائیگی

ڈاکٹرز مریضوں ، لواحقین کے مسائل حل کریں :پروفیسر جودت سلیم

ریاست کیخلاف جھوٹا پراپیگنڈا ناقابل برداشت :شذرہ منصب

صوبائی وزیر سے ایوان صنعت و تجارت کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دہری شہریت، کچھ باتیں مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیپو سلطان کی بیڈ چیمبر تلوار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اقبال اور اکیسویں صدی کا مسلمان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سول سروس میں اصلاحات کی سفارشات
شاہد کاردار
رشید صافی
غزہ کی دو کربناک تصویریں
رشید صافی
کنور دلشاد
تبدیلی کا امکان
کنور دلشاد