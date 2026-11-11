صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرواہ گورچانی:باڑے کا دروازہ کھلا رہ جانے سے 200 بھینسیں نکل گئیں

  • کراچی
میرواہ گورچانی:باڑے کا دروازہ کھلا رہ جانے سے 200 بھینسیں نکل گئیں

میرواہ گورچانی (نامہ نگار)زمیندار حاجی شوکت علی راجپوت عرف حاجی لالا رانگھڑ کے باڑے سے کروڑوں روپے مالیت کی 200 بھینسیں دروازہ کھلا رہ جانے سے نکل گئیں۔

 ذرائع کے مطابق باڑے سے نکلنے والی بھینسیں جمڑاؤ کی جانب چلی گئیں، جہاں تلاش کے دوران اب تک 40 بھینسیں مل گئی ہیں، تاہم تین بھینسیں جمڑاؤ کینال کے دروازوں میں پھنس کر ہلاک ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
سلمان غنی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر