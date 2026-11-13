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جامعہ کراچی کے بی اے پرائیویٹ سالانہ امتحانات 2025ء کے نتائج جاری

  • کراچی
جامعہ کراچی کے بی اے پرائیویٹ سالانہ امتحانات 2025ء کے نتائج جاری

کراچی(این این آئی)جامعہ کراچی نے بی اے پرائیویٹ سال اول اور سال دوم و باہم سالانہ امتحانات 2025ء کے نتائج کا اعلان کردیا ہے ۔۔۔

جامعہ کراچی کے ناظم امتحانات کے مطابق بی اے سال دوم و باہم کے سالانہ امتحانات میں مجموعی طور پر 200 امیدواروں نے شرکت کی، جن میں سے 14 امیدوار فرسٹ ڈویژن جبکہ 91 امیدوار سیکنڈ ڈویژن میں کامیاب قرار پائے ۔ ان امتحانات میں کامیابی کا مجموعی تناسب 52.50 فیصد رہا۔اسی طرح بی اے سال اول کے سالانہ امتحانات میں 63 طلبہ و طالبات شریک ہوئے ، جن میں سے 46 امیدوار کامیاب جبکہ 17 ناکام قرار پائے ۔ سال اول کے امتحانات میں کامیابی کا تناسب 73.02 فیصد رہا۔

 

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