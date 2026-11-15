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28 کلو سے زائد چرس برآمد

  • کراچی
28 کلو سے زائد چرس برآمد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے خفیہ اطلاع پر نیو سبزی منڈی میں کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث دو بین الصوبائی سپلائرز کو گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزمان پشین سے اعلیٰ کوالٹی کی چرس کی بھاری کھیپ گاڑی میں چھپا کر کراچی لائے تھے ۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 28 کلو سے زائد چرس برآمد کرکے سپلائی میں استعمال ہونے والی گاڑی نمبر TKU-520 بھی تحویل میں لے لی گئی۔ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت محمد ظفر اللہ ولد زاہد خان اور محمد الیاس ولد زاہد خان کے نام سے ہوئی ہے۔

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