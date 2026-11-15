صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:معذور بچوں کایونیفارم، جوتے ، کتابیں، کاپیاں، کھانا مفت، اکبر حسین

  • کراچی
لاڑکانہ:معذور بچوں کایونیفارم، جوتے ، کتابیں، کاپیاں، کھانا مفت، اکبر حسین

لاڑکانہ(بیورورپورٹ)شہر کے میونسپل اسٹیڈیم کے قریب واقع معذور افراد کے تعلیمی، تربیتی اور فنی تعلیم کے بہترین مرکز کے ڈپٹی ڈائریکٹر اکبر حسین کھوکھر نے بتایا کہ خصوصی بچوں اور بچیوں کو پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیم دی جاتی ہے۔۔۔

 انہوں نے بتایا کہ یہاں تعلیم اور فنی تربیت حاصل کرنیوالے خصوصی طلبہ و طالبات کو ہر ماہ 2 ہزار روپے وظیفہ فراہم، کتابیں، کاپیاں، اسکول یونیفارم، جوتے ، دوپہر کا کھانا اور گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر تک آمدورفت کی تمام سہولیات مکمل طور پر مفت فراہم کی جاتی ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ خصوصی افراد حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، تاہم ان میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تبدیلی کے خواب؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
نالائقی اور بہت کچھ اور کی لمبی داستان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان کا نیا طویل سفر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نئے صوبوں کا قیام اور اہلِ سیاست کا امتحان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسمیاتی کٹھنائیاں اور ہمارے رویے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سیاسی پسپائی
محمد عبداللہ حمید گل