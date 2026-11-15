سندھ یوتھ کارڈ کا افتتاح 23 نومبر کوہوگا،انتظامات کاجائزہ اجلاس
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے کہا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 23 نومبر کو وزیراعلی ہاؤس میں سندھ یوتھ کارڈ کا افتتاح کریں گے۔
وزیر کھیل و امورِ نوجوانان سندھ سردار محمد بخش خان مہر کی زیرِ صدارت اجلاس اہم اجلاس ہوا، اجلاس میں سیکریٹری کھیل و امورِ نوجوانان منور علی مہیسر، ڈائریکٹر کھیل اسد اسحاق اور ڈائریکٹر یوتھ سید حبیب اللہ نے شرکت کی۔اجلاس میں سندھ یوتھ کارڈ کے اجرا، آن لائن رجسٹریشن، افتتاحی تقریب کے انتظامات اور دیگر تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی، افتتاحی تقریب میں صوبائی وزراء، اراکین سندھ اسمبلی، رکن قومی اسمبلی، پارٹی رہنماؤں اور دیگر اہم شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔ سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ یوتھ کارڈ کے پہلے مرحلے میں صوبے کے تمام 30 اضلاع سے 15 سے 29 سال کی عمر کے 1 لاکھ نوجوان مستفید ہوں گے ، اس اقدام کا مقصد نوجوانوں کو تعلیم، ہنرمندی، روزگار، کاروبار اور دیگر سہولیات کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments