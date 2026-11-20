ہوٹل پر طلبہ سمیت 4 افراد سے موبائل فون چھیننے کی فوٹیج سامنے آگئی
کراچی(آئی این پی )نارتھ ناظم آباد میں کالج کے طلبہ سمیت 4 افراد سے دن دہاڑے لوٹ مار کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔فوٹیج میں 3طلبہ کو ہوٹل کے باہر کرسیوں پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے ۔
نارتھ ناظم آباد میں کالج کے طلبہ سمیت 4 افراد سے دن دہاڑے لوٹ مار کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔فوٹیج میں 3طلبہ کو ہوٹل کے باہر کرسیوں پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے ۔
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