راؤ انوار و دیگر کے خلاف اپیلوں کی سماعت ملتوی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار اور دیگر ملزمان کی بریت کیخلاف اپیلوں کی سماعت اپیل کنندہ کے وکیل کی عدم حاضری پر ملتوی کردی۔
سندھ ہائیکورٹ نے نقیب اللہ قتل کیس میں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار اور دیگر ملزمان کی بریت کیخلاف اپیلوں کی سماعت اپیل کنندہ کے وکیل کی عدم حاضری پر ملتوی کردی۔
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