زمان ٹاؤن میں 6اسٹریٹ کرمنلز گرفتار
کراچی(این این آئی) زمان ٹاؤن پولیس نے اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف تین مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے ۔۔۔
ایک زخمی سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔پولیس کے مطابق پہلی کارروائی بھٹائی کالونی کے قریب کی گئی جہاں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد ایک زخمی سمیت دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری کارروائی کورنگی منا گجیا والے کے قریب کی گئی جہاں پولیس اہلکاروں نے شہریوں کو لوٹ کر فرار ہونے والے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ تیسری کارروائی کورنگی نمبر 4 مچھلی موڑ کے قریب کی گئی جہاں صبح سویرے مبینہ طور پر نقلی پستول کے ذریعے وارداتیں کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
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