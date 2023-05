یوم کتاب کی مناسبت سے تقریب لاہور 25 مئی ، 2023

لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے)پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے زیر اہتمام ‘ یومِ کتاب’ کی مناسبت سے ناصر عباس نیئر کی کتاب۔۔۔

’نئے نقاد کے نام خطوط‘اورزوریٹا آرمیٹج کی تصنیف \'Big Capital in an unequal world: the micro-politics of Wealth in Pakistan\' کا تعارفی پروگرام منعقد کیا گیا ، 10قارئین میں بک لورز ایوارڈ تقسیم کئے گئے۔

