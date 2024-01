پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے زیر اہتمام کتابوں پر تعارفی پروگرام لاہور 23 جنوری ، 2024

لاہور(ایجوکیشن رپورٹر)پنجاب یونیورسٹی لائبریری بک کلب کے زیر اہتمام مطالعے کی عادات کو فروغ دینے کیلئے ونسنٹ بیونز کی\'If We Burn: The Mass Protest Decade and the Missing Revolution\' اور مولانا قاری محمد طیب کی ’فلسفہ نعمت و مصیبت‘ کے موضوعات پر کتابوں کا تعارفی پروگرام منعقد کیا گیا۔

ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہ زیب خان نے ونسنٹ بیونز کے علمی کام پرروشنی ڈالتے ہوئے کتاب کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل بات چیت کی۔ ڈاکٹر محمد رشید ارشد نے ‘فلسفہ نعمت و مصیبت’ کے موضوع پر بات چیت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ برائی صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک مستقل چیلنج ہے۔

