گنڈا سنگھ بارڈر پر جنگلی طوطوں کا شکار کرنیوالے کیخلاف مقدمہ درج

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا)پولیس تھانہ گنڈاسنگھ والا نے بارڈر پر غیرقانونی طورپر جنگلی طوطوں کا شکار کرنے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

سینئر وائلڈ لائف آفیسر محمد حسنین علی خاں نے پولیس تھانہ گنڈاسنگھ والا میں مقدمہ درج کروایا کہ بستی چراغ شاہ قصور کا رہائشی محمدخالد ولد عبدالرشید بھٹی پاکستان رینجرز گنڈاسنگھ والا کی جانب غیرقانونی طورپر جنگلی طوطوں کا شکار کررہا تھا۔ پولیس نے وائلڈ لائف آفیسر کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔

