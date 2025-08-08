ٹھیکیدار پل نالہ ڈیک کا لاکھوں کا مٹیریل خورد برد کر کے غائب
سید والا(نامہ نگار)دواضلاع کو ملانے والے پل نالہ ڈیک کو تعمیر کرنے کی بجائے ٹھیکیدار اکھاڑ کر لاکھوں روپے کا مٹیریل خورد برد کر کے غائب ہوگیا۔
ٹریفک 6 ماہ سے مکمل بند، پل کی تعمیر یکم مارچ 2025 کو مکمل ہونا تھی۔ ضلع ننکانہ صاحب کے متعدد قصبوں اور دیہاتوں کے لاکھوں شہری ضلع فیصل آباد تاندلیانوالا سمندری ماموں کانجن کنجوانی وغیرہ کے دیہاتوں میں جانے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا زائد سفر کرنے پر مجبور۔بتایا جاتا ہے کہ ضلع ننکانہ صاحب اور ضلع فیصل آباد کے درجنوں دیہاتوں کو ملانے والی سڑک پنڈی چیری روڈ پر نالہ ڈیک پل باقر خستہ حالی کے باعث فروری 2025 میں محکمہ ہائی وے نے تعمیر کرنے کے لیے بذریعہ ٹینڈر لاکھوں روپے کی خطیر رقم کا ٹھیکہ دیا۔مگر ٹھیکیدار نے اسے تعمیر کرنے کی آڑ میں گرا دیا اور پل کا پرانا ملبہ ہڑپ کر کے غائب ہو گیا۔اب مذکورہ سڑک 6 ماہ سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے ۔ لوگ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جانے کے لیے مجبوراً دوگنا سفر براستہ جڑانوالا اور بنگلہ گوگیرہ ضلع اوکاڑا کی طرف سے کر رہے ہیں۔ شہریوں نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہائی وے ننکانہ صاحب چیف انجینئر ہائی وے پنجاب اور وزیر اعلی پنجاب سے مفاد عامہ کے لیے ترجیح بنیادوں پر پل باقر نالہ ڈیک کی فی الفور تعمیر شروع کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔