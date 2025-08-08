صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹریکٹرز کو دیہی علاقوں کو اگلے 15 دنوں میں زیرو ویسٹ بنانے کا حکم

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)سی ای او ایل ڈبلیو ایم سی نے قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب کے کنٹریکٹرز کو تمام دیہی علاقوں کو اگلے 15 دنوں میں زیرو ویسٹ بنانے کے احکامات جاری کیے اور۔۔۔

 واضح ہدایت کی کہ تمام تحصیلوں میں شہروں کے داخلی و خارجی راستوں پر اضافی صفائی ورکرز تعینات کیے جائیں۔تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں، مساجد، پارکس اور دیگر عوامی مقامات کے اطراف خصوصی صفائی انتظامات کو بہتر بنایا جائے ۔لاہور ڈویژن کی بارہ تحصیلوں سے تعلق رکھنے والے تمام کنٹریکٹرز اور مانیٹرنگ افسران نے اس اہم اجلاس میں شرکت کی۔ شہر میں صفائی و ستھرائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

