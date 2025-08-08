صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑائی جھگڑے کی جھوٹی ایف آئی آرکے بعد ڈاکٹر معطل

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)جھوٹی ایف آئی آر کے بعد ڈاکٹر شبیر چودھری کو محکمہ صحت کی جانب سے معطل کردیا گیا۔

ڈاکٹر شبیر چودھری اپنے ڈی جی خان تبادلے کے خلاف عدالت سے جناح ہسپتال واپسی کے آرڈر لیکر ہسپتال پہنچے تو سکیورٹی انچارج کی طرف سے لڑائی کا جھوٹا مقدمہ درج کرا دیا گیا اور نامزد ایف آئی آر کے باوجود ڈاکٹر شبیر کو متعلقہ پولیس نے تھانے طلب کرکے دونوں فریقین کی بات نہیں سنی ۔دوسری جانب محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اس ایف آئی آر کی آڑ میں ڈاکٹر شبیر کو پیڈا ایکٹ کے تحت معطل کردیا ہے ۔ڈاکٹر شبیرکا مؤقف ہے کہ مجھ پر جھوٹی ایف آئی آر درج کرا کر معطل کرنا قابل مذمت ہے ، حالانکہ شعبہ یورالوجی کے سینئر ڈاکٹرز گواہ ہیں کہ کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا ، میں تو کورٹ آرڈر کے مطابق جوائننگ دینے گیا تھا۔

