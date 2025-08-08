صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر، حادثات، مسافر کم ہوگئے

  • لاہور
ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر، حادثات، مسافر کم ہوگئے

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)ٹرینوں کی آمد و رفت میں گھنٹوں تاخیر اور حادثات کے باعث مسافروں کی تعداد میں کمی، مسافروں کی تعداد میں کمی کے باعث کراچی کے لیے ٹرینیں منسوخ ہونا معمول بن گیا۔

لاہور سے براستہ کراچی جانے والی شاہ حسین ایکسپریس گیارہویں روز بھی منسوخ کردی گئی،شاہ حسین ایکسپریس کے مسافروں کو گرین لائن ایکسپریس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا،شاہ حسین ایکسپریس مسلسل گیارہ روز منسوخ کی گئی، ذرائع کے مطابق ٹرین کی منسوخی کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا،فیصل آباد سے بکنگ کرانے والے تمام مسافروں کو ٹکٹیں ریفنڈ کی جارہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیس ریفلنگ شاپس،منی پٹرول پمپس کو11 لاکھ جرمانے

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کاسکولوں چلڈرن ہسپتال میں سہولیات جائزہ

سمبڑیال :چینی کا بحران جاری 185تا 200 روپے کلوتک فروخت

پارٹی نے اعتماد کیا تو علاقہ کی بھرپورخدمت کرونگا،بابرعلائوالدین

ڈسکہ :ٹینکی نمبر1کے اردگرد ریڑھی بانوں کے ٹھیلے قائم

لدھیوالہ کے رہائشی بیوپاری سے 1لاکھ 10ہزار لوٹ لئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ