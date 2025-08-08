ایمپلائز گرینڈ الائنس کا لاہورپریس کلب کے باہر مظاہرہ
لاہور(خبرنگار)آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس نے لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔مظاہرین نے 30 فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس، لیو انکیشمنٹ، پنشن اور گریجویٹی میں کمی جیسے حکومتی فیصلوں کو ظالمانہ قرار دیا۔
لاہور پریس کلب شملہ پہاڑی میں آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کے مظاہرہ میں لاہور اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں ملازمین شریک ہوئے ۔مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 30 فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس نہ دینا، لیو انکیشمنٹ، پنشن اور گریجویٹی جیسے حقوق میں کٹوتی ملازمین کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے ۔آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پالیسیاں غریب سرکاری ملازمین کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر جلد از جلد نوٹیفکیشن جاری نہ کیا گیا تو اگلا لائحہ عمل سخت تر ہوگا۔