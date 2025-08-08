صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمپلائز گرینڈ الائنس کا لاہورپریس کلب کے باہر مظاہرہ

  • لاہور
ایمپلائز گرینڈ الائنس کا لاہورپریس کلب کے باہر مظاہرہ

لاہور(خبرنگار)آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس نے لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔مظاہرین نے 30 فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس، لیو انکیشمنٹ، پنشن اور گریجویٹی میں کمی جیسے حکومتی فیصلوں کو ظالمانہ قرار دیا۔

لاہور پریس کلب شملہ پہاڑی میں آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کے مظاہرہ میں لاہور اور گرد و نواح سے بڑی تعداد میں ملازمین شریک ہوئے ۔مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے 30 فیصد ڈسپیرٹی الاؤنس نہ دینا، لیو انکیشمنٹ، پنشن اور گریجویٹی جیسے حقوق میں کٹوتی ملازمین کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے ۔آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پالیسیاں غریب سرکاری ملازمین کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر جلد از جلد نوٹیفکیشن جاری نہ کیا گیا تو اگلا لائحہ عمل سخت تر ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایم ڈی کیٹ 2025کی رجسٹریشن کا شیڈول جاری

ایل ایل بی انٹری ٹیسٹ سال میں دو بار لینے کا فیصلہ

پیپلزپارٹی پسے ہوئے طبقات کی نمائندہ جماعت :گورنر پنجاب

ایپکا مطالبات حکومت کو ارسال کئے جائیں گے ،فوادہاشم

بوگس چیک دینے والے کیخلاف مقدمہ درج

ملتان: پولیس مقابلے میں خطرناک ڈاکو زخمی گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ