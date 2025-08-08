سرکاری کالجز میں 64 ہزار طلبہ کے داخلوں کا ہدف
لاہور(عاطف پرویز سے)سرکاری کالجز میں داخلے کا نیا ہدف، تعلیم کو مارکیٹ سے جوڑنے کی کوشش اور زبان سیکھنے کے بین الاقوامی مواقع پیدا کردیئے گئے۔
لاہور کے سرکاری کالجز میں رواں تعلیمی سال کے دوران 64 ہزار طلبہ کو داخلہ دینے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے ۔ڈائریکٹر کالجز لاہور احسن مختار کاکہناہے کہ انٹرمیڈیٹ سیکشن میں اس سال داخلوں میں 20 فیصد اضافہ متوقع ہے ، جو گزشتہ سال کی نسبت ایک بڑی پیش رفت ہے ۔ لاہور کے چار سرکاری کالجز میں کورین لینگویج کورسز کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جن کا مقصد طلبہ کو نہ صرف جدید زبان سکھانا ہے بلکہ انہیں عالمی منڈی میں روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا بھی ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ بی ایس پروگرامز کو ریشنلائز کرتے ہوئے ان مضامین پر نظرثانی کی جا رہی ہے جن میں طلبہ کی دلچسپی کم یا مارکیٹ ڈیمانڈ محدود ہے ۔ سرکاری کالجز کا فوکس اب ان شعبہ جات پر ہے جو طلبہ کو عملی زندگی میں بہتر مواقع فراہم کر سکیں۔ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کالجز میں سہولیات کی فراہمی اور تعلیمی ماحول کو سازگار بنانے کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ مارکیٹ سے ہم آہنگ تعلیم ہماری ترجیح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ تعلیم مکمل کرتے ہی نوکری یا کاروبار کے میدان میں بہتر انداز سے قدم رکھ سکیں۔