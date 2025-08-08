صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرین حادثے کے زخمی ملازم کی عیادت کو کوئی آفیسر نہ گیا

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)اسلام آباد ایکسپریس ٹرین حادثہ کے دوران زخمی ہونے والے ریلوے ملازم بے یار و مددگار، ریلوے ملازم دوران امدادی کام زخمی ہوا۔۔۔

 کوئی بھی آفیسر عیادت کے لیے بھی نہ گیا،ریلوے پریم یونین نے ریلوے ملازم کو علاج معالجے کی سہولت اور امدادی پیکیج دینے کا مطالبہ کیا ۔حادثے کی جگہ ریل کٹنگ کے دوران شمشاد احمد بلیک سمتھ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور ایک گردہ ضائع ہوگیا،صدر ریلوے پریم یونین لاہور ڈویژن فیاض شہزاد کا کہنا تھا کہ زخمی ملازم کو اس کے ساتھی ملازمین نے میو ہسپتال داخل کرا یا۔

