ایس آئی ایف سی کے نئے کان کنی قوانین تجویز
لاہور (سٹاف رپورٹر) ماضی قریب میں (سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل) ایس آئی ایف سی نے تمام صوبوں اور وفاق کے زیر انتظام علاقوں کے لیے۔۔۔
کان کنی کے قوانین کو ہم آہنگ کرنے کے لیے پنجاب سمیت چاروں صوبوں میں نئے کان کنی قوانین تجویز کیے ہیں، جن میں مجوزہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2024 شامل ہے، اس میں ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز (ڈی جی) اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز کے کردار ماہرین ارضیات اور کان کنی انجینئرز کے لیے مختص کئے گئے ہیں تاکہ کان کنی کی سرگرمیوں کو مؤثر طریقے سے فروغ دیا جا سکے۔