  • لاہور
پیکٹا ریٹائرڈ ملازمین پنشن واجبات سے محروم

لاہور(خبرنگار)پیکٹاسے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین نو ماہ سے اپنی پنشن اور واجبات سے محروم ہیں۔

 ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین میں سبجیکٹ سپیشلسٹ انوار ساجد، لائقہ خانم، سپرنٹنڈنٹ اشتیاق، دفتری نفیس الحسن، درجہ چہارم کے سخاوت اور مبین احمد شامل ہیں، مذکورہ ملازمین مدت ملازمت مکمل ہونے پر دسمبر اور جنوری میں ریٹائرڈ ہوگئے تھے، ملازمین پنشن اور واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ پنشن اور واجبات نہ اداکئے گئے تو خودکشی کرنے پر مجبور ہونگے، جبکہ پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ ادارے میں کسی بھی قسم کا فنانس کا مسئلہ نہیں۔

