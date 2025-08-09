صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوسائٹیز کے این او سی کی فیس میں 50ہزاراضافہ

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے ) پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے بورڈ نے ایڈیشنل ڈی جی ریسورس اور ڈائریکٹر ریسورس و آڈٹ کے۔۔

 عہدے قائم کرنے کی منظوری دی۔ قانونی کارکردگی جانچ کمیٹی کے قیام کے ساتھ محکمہ پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کے ساتھ سٹاف میڈیکل کور کے لیے ایم او یو پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے تحت پی ایچ اے ہسپتالوں کے گرین ایریاز کی دیکھ بھال کرے گی جبکہ ہسپتال پی ایچ اے ملازمین کو رعایتی اور معیاری طبی سہولیات فراہم کریں گے ۔مالی اور ریگولیٹری اقدامات میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے این او سی کی فیس 50 ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ روپے ، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو نئے گھروں میں 10 مرلہ میں2پودے جبکہ 1کنال میں 4 پودوں لگانے کی پابندی۔ ایل ڈی اے طرز پر میڈیکل سروس پرووائیڈرز کی رجسٹریشن پالیسی بھی منظور کی گئی۔

 

