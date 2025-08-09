صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاریکس کالونی سے گلشن راوی سیوریج لائن بچھانے کافیصلہ

  • لاہور
لاریکس کالونی سے گلشن راوی سیوریج لائن بچھانے کافیصلہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل، اینک کی صدارت ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کی اور ۔۔

پاکستان کی تاریخ کا پہلا ٹنل بورنگ سیوریج منصوبہ منظور کر لیا۔ منصوبے کے تحت لاریکس کالونی سے گلشن راوی تک 32 کلومیٹر سے زائد زیر زمین سیوریج لائن بچھائی جائے گی، جو وسطی لاہور کے گنجان آباد علاقوں کے نکاسی آب کا دیرپا حل فراہم کرے گی۔تقریباً 25 لاکھ کی آبادی براہِ راست اس منصوبے سے مستفید ہوگی۔ پائپ کی تیاری جدید ورٹیکل سپننگ مشین سے کی جائے گی، منصوبے کی تکمیل کے بعد شہر میں قائم 22 سے زائد لفٹ سٹیشنز بند کر دیے جائیں گے ، جس سے وسائل کی بھی بچت ہوگی۔منصوبے کی پلاننگ اور ڈیزائن معروف امریکی کنسلٹنٹ ای بی اے انجینئرنگ نے تیار کیا ہے ۔ ٹنل بورنگ کے ذریعے سیوریج نظام کو براہِ راست بابو صابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہونے کے بعد اس کی تکمیل جون 2028 تک متوقع ہے ۔محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق یہ منصوبہ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن