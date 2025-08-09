ہانڈو گجراں میں گیس چوری پکڑی گئی
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )چیف انجینئر انچارج ہربنس پورہ اسد عباس نے ٹیم کے ہمراہ ہانڈو گجراں کے علاقہ میں کارروائی کی،۔۔
کارروائی کے دوران دو فیکٹریوں سے بڑے پیمانے پر گیس چوری پکڑی گئی ،تار بنانے والی فیکٹریوں میں بائی پاس لگا کر گیس چوری کی جارہی تھی،سوئی ناردرن یو ایف جی ٹیموں نے کھدائی کرکے دونوں بائی پاس بند کردیئے۔ ،انچارج ہربنس پورہ سب آفس اسد عباس کا کہنا تھا کہ گیس چوری میں ملوث فیکٹریوں کے کنکشن منقطع کرکے میٹر اور پائپ لائن قبضہ میں لے لیے گئے ،گیس چوری پر صارفین کے خلاف مقدمات درج کرائے جارہے ہیں،گیس چوری کا تخمینہ لگا کر ڈیٹیکشن بل چارج کیا جائے گا۔