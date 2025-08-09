صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈی ایس ریلوے کاقصور تا پاکپتن سیکشن کا دورہ ،سٹور میں پڑے اضافی سامان کی نیلامی کی ہدایت

  • لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ ریلوے لاہور انعام اللہ کے دیئے گئے پروگرام کے تحت ڈپٹی ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ آپریشن فاطمہ بلال نے۔۔

 قصور تا پاکپتن سیکشن کی انسپیکشن کی۔ سٹیشنز کی جنرل انسپیکشن کے دوران کمرشل سے متعلقہ ریکارڈ اور دیگر چیزوں کو تفصیلی چیک کیا گیا۔ ڈپٹی ڈی ایس آپریشن نے سیکشن پر ریلوے ٹریک کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ سیکشن کے انسپکٹر آف ورکس کو ہدایت کی گئی کہ سٹور میں پڑے ہوئے اضافی سامان کی نیلامی کرائی جائے یا پھر مین سٹور میں پہنچایا جائے تاکہ قیمتی سامان اور قیمتی لکڑی کو محفوظ بنایا جائے ۔ 

 

