پیف ہیڈ آفس میں حج کیلئے قرعہ اندازی ، 2ملازم منتخب
لاہور (خبر نگار) پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیڈ آفس میں حج بیت اللہ 2026 کے لیے قرعہ اندازی کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔۔
، جس میں پیف کے دو ملازمین آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے منتخب ہوئے ۔ تقریب میں منیجنگ ڈائریکٹر پیف شاہد فرید نے خصوصی شرکت کی اور خوش نصیب ملازمین کے ناموں کا اعلان کیا۔قرعہ اندازی کے نتائج کے مطابق سحرش لطیف (سبجیکٹ سپیشلسٹ) اور محمد رمضان (مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن آفیسر) آئندہ سال پیف کے خرچ پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے ۔ اس موقع پر ایم ڈی پیف نے کامیاب ہونے والے ملازمین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حج بیت اللہ کے تمام اخراجات پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ادا کرے گی۔